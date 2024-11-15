Ига Швёнтек: не знаю, буду ли вообще смотреть теннис после завершения карьеры Надаля

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек призналась, что не уверена, будет ли смотреть теннис после завершения карьеры испанца Рафаэля Надаля.

«Собираюсь смотреть его матчи по интернету. У меня смешанные чувства, потому что я рада, что он может начать новую главу, и рада, что он может завершить, на Кубке Дэвиса в Испании, на турнире, который он любит. Но с другой стороны, я очень буду скучать по нему на корте. Честно говоря, он был единственным игроком, за которым я следила, так что не знаю, буду ли вообще смотреть теннис. Он огромное вдохновение», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.