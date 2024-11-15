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Ига Швёнтек: не знаю, буду ли вообще смотреть теннис после завершения карьеры Надаля

Ига Швёнтек: не знаю, буду ли вообще смотреть теннис после завершения карьеры Надаля
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек призналась, что не уверена, будет ли смотреть теннис после завершения карьеры испанца Рафаэля Надаля.

«Собираюсь смотреть его матчи по интернету. У меня смешанные чувства, потому что я рада, что он может начать новую главу, и рада, что он может завершить, на Кубке Дэвиса в Испании, на турнире, который он любит. Но с другой стороны, я очень буду скучать по нему на корте. Честно говоря, он был единственным игроком, за которым я следила, так что не знаю, буду ли вообще смотреть теннис. Он огромное вдохновение», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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