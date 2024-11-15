Каспер Рууд — Андрей Рублёв: норвежец выиграл первый сет в матче Итогового чемпионата ATP
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В эти минуты на Итоговом чемпионате ATP — 2024 проходит матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд, занимающий седьмую строчку мирового рейтинга.
Первый сет остался за Руудом со счётом 6:4. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и норвежца.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:40 МСК
7
Каспер Рууд
К. Рууд
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|5
|
|7
|2
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 5-2. При этом два из трёх последних поединков в группе Итогового чемпионата ATP — 2021 и в полуфинале того же турнира в 2022-м остались за Руудом. После этого Андрей взял верх над Каспером в финале Бостада-2023 на грунтовом покрытии — 7:6 (7:3), 6:0.
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