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Каспер Рууд — Андрей Рублёв: норвежец выиграл первый сет в матче Итогового чемпионата ATP

Каспер Рууд — Андрей Рублёв: норвежец выиграл первый сет в матче Итогового чемпионата ATP
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В эти минуты на Итоговом чемпионате ATP — 2024 проходит матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд, занимающий седьмую строчку мирового рейтинга.

Первый сет остался за Руудом со счётом 6:4. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и норвежца.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:40 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 2
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв ведёт по личным встречам со счётом 5-2. При этом два из трёх последних поединков в группе Итогового чемпионата ATP — 2021 и в полуфинале того же турнира в 2022-м остались за Руудом. После этого Андрей взял верх над Каспером в финале Бостада-2023 на грунтовом покрытии — 7:6 (7:3), 6:0.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
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