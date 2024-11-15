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Андрей Рублёв потерял шансы выйти в полуфинал Итогового турнира — 2024

Андрей Рублёв потерял шансы выйти в полуфинал Итогового турнира — 2024
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерял шансы выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Это стало известно после того, как Каспер Рууд выиграл первый сет в очном матче спортсменов со счётом 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:40 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 2
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Для сохранения возможности выйти в плей-офф Рублёву было необходимо побеждать в двух сетах. Таким образом, в полуфинале Итогового турнира — 2024 не будет российских теннисистов.

На момент написания новости Андрей Рублёв не выиграл в Турине ни одного сета. Ранее он в двух партиях уступил немцу Александру Звереву и испанцу Карлосу Алькарасу.

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