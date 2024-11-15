Андрей Рублёв потерял шансы выйти в полуфинал Итогового турнира — 2024

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерял шансы выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Это стало известно после того, как Каспер Рууд выиграл первый сет в очном матче спортсменов со счётом 6:4.

Для сохранения возможности выйти в плей-офф Рублёву было необходимо побеждать в двух сетах. Таким образом, в полуфинале Итогового турнира — 2024 не будет российских теннисистов.

На момент написания новости Андрей Рублёв не выиграл в Турине ни одного сета. Ранее он в двух партиях уступил немцу Александру Звереву и испанцу Карлосу Алькарасу.