Андрей Рублёв потерял шансы выйти в полуфинал Итогового турнира — 2024
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерял шансы выйти в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Это стало известно после того, как Каспер Рууд выиграл первый сет в очном матче спортсменов со счётом 6:4.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:40 МСК
7
Каспер Рууд
К. Рууд
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|5
|
|7
|2
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Для сохранения возможности выйти в плей-офф Рублёву было необходимо побеждать в двух сетах. Таким образом, в полуфинале Итогового турнира — 2024 не будет российских теннисистов.
На момент написания новости Андрей Рублёв не выиграл в Турине ни одного сета. Ранее он в двух партиях уступил немцу Александру Звереву и испанцу Карлосу Алькарасу.
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