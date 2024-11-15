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Определились полуфинальные пары на Итоговом турнире ATP — 2024

Определились полуфинальные пары на Итоговом турнире ATP — 2024
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв проиграл первый сет матча группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 норвежцу Касперу Рууду (4:6) и потерял шансы на выход в полуфинал соревнований в итальянском Турине. Таким образом, стали известны полуфинальные пары Итогового турнира.

В 1/2 финала сыграют:

  • Александр Зверев (Германия) - Тейлор Фриц (США);
  • Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Полуфиналы Итогового турнира ATP пройдут в субботу, 16 ноября.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Турнирная таблица Итогового турнира ATP
Календарь Итогового турнира ATP
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