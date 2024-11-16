Каспер Рууд — Андрей Рублёв: россиянин выиграл второй сет в матче Итогового чемпионата ATP

В эти минуты на Итоговом чемпионате ATP — 2024 проходит матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречаются восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и норвежец Каспер Рууд, занимающий седьмую строчку мирового рейтинга.

Вторая партия осталась за Рублёвым со счётом 7:5. Андрей выиграл свой первый сет на турнире. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и норвежца.

Отметим, что Рублёв потерял шансы на выход в полуфинал соревнований после проигранного первого сета. Рууд квалифицировался в плей-офф, где сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.