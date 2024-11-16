Андрей Рублёв прервал серию из 13 проигранных сетов на Итоговых турнирах ATP
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выиграл второй сет у норвежца Каспера Рууда (7:5) в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024 в Турине. Он прервал серию из 13 проигранных сетов подряд на Итоговых турнирах ATP.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:40 МСК
7
Каспер Рууд
К. Рууд
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|5
|
|7
|2
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Последний раз Рублёв выигрывал сет на Итоговом чемпионате в 2022 году. В матче группового этапа он обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 3:6, 6:3, 6:2.
Напомним, россиянин потерял потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после проигранного первого сета в матче с Руудом.
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.
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