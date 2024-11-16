Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду в матче Итогового чемпионата ATP — 2024
Поделиться
Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел третье поражение подряд на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он проиграл норвежцу Касперу Рууду, занимающему седьмую строчку мирового рейтинга, со счётом 4:6, 7:5, 6:2.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:40 МСК
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|2
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Рублёв выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Рууда 15 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Андрей Рублёв не вышел из группы на Итоговом турнире. Каспер Рууд сыграет в полуфинале с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Комментарии
- 16 ноября 2024
-
01:45
-
01:41
-
01:03
-
01:00
-
00:49
-
00:35
-
00:33
-
00:27
-
00:14
-
00:01
- 15 ноября 2024
-
23:43
-
23:19
-
23:18
-
22:52
-
22:41
-
22:35
-
21:45
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:47
-
20:16
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:40
-
19:23
-
19:22
-
19:07
-
18:45
-
18:36
-
18:26
-
18:14
-
18:12
-
18:06