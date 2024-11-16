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Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду в матче Итогового чемпионата ATP — 2024

Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду в матче Итогового чемпионата ATP — 2024
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел третье поражение подряд на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он проиграл норвежцу Касперу Рууду, занимающему седьмую строчку мирового рейтинга, со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:40 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 2
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Рублёв выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Рууда 15 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Андрей Рублёв не вышел из группы на Итоговом турнире. Каспер Рууд сыграет в полуфинале с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
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