Андрей Рублёв проиграл Касперу Рууду в матче Итогового чемпионата ATP — 2024

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потерпел третье поражение подряд на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Он проиграл норвежцу Касперу Рууду, занимающему седьмую строчку мирового рейтинга, со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Рублёв выполнил 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Рууда 15 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Андрей Рублёв не вышел из группы на Итоговом турнире. Каспер Рууд сыграет в полуфинале с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.