Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв проиграл седьмой матч подряд на Итоговых турнирах ATP

Андрей Рублёв проиграл седьмой матч подряд на Итоговых турнирах ATP
Комментарии

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил норвежцу Касперу Рууду (4:6, 7:5, 2:6) в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024 в Турине и довёл безвыигрышную серию на этих соревнованиях до семи матчей.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:40 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 2
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Последний раз Рублёв выигрывал встречу на Итоговом чемпионате в 2022 году. В матче группового этапа он одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Напомним, россиянин потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после проигранного первого сета в матче с Руудом.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP
Календарь Итогового чемпионата ATP
Материалы по теме
Андрей Рублёв прервал серию из 13 проигранных сетов на Итоговых турнирах ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android