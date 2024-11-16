Андрей Рублёв проиграл седьмой матч подряд на Итоговых турнирах ATP

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил норвежцу Касперу Рууду (4:6, 7:5, 2:6) в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024 в Турине и довёл безвыигрышную серию на этих соревнованиях до семи матчей.

Последний раз Рублёв выигрывал встречу на Итоговом чемпионате в 2022 году. В матче группового этапа он одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Напомним, россиянин потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после проигранного первого сета в матче с Руудом.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.