Каспер Рууд вышел в полуфинал Итогового турнира ATP в третий раз в карьере
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Норвежский теннисист Каспер Рууд в третий раз в карьере сыграет в полуфинале Итогового турнира ATP. В последнем матче группового этапа чемпионата 2024 года спортсмену было достаточно взять один сет для прохода в плей-офф. Рууд победил россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 5:7, 6:2.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:40 МСК
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
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8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Стоит отметить, что Рууд никогда не вылетал на групповом этапе на Итоговых турнирах. Он дебютировал на соревнованиях в 2021 году, в полуфинале проиграл россиянину Даниилу Медведеву. В 2022 году Каспер дошёл до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В прошлом году норвежец не попал на турнир по рейтингу.
В полуфинале Итогового турнира ATP — 2024 Каспер Рууд сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
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