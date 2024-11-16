Каспер Рууд вышел в полуфинал Итогового турнира ATP в третий раз в карьере

Норвежский теннисист Каспер Рууд в третий раз в карьере сыграет в полуфинале Итогового турнира ATP. В последнем матче группового этапа чемпионата 2024 года спортсмену было достаточно взять один сет для прохода в плей-офф. Рууд победил россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Стоит отметить, что Рууд никогда не вылетал на групповом этапе на Итоговых турнирах. Он дебютировал на соревнованиях в 2021 году, в полуфинале проиграл россиянину Даниилу Медведеву. В 2022 году Каспер дошёл до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В прошлом году норвежец не попал на турнир по рейтингу.

В полуфинале Итогового турнира ATP — 2024 Каспер Рууд сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.