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Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 15 ноября, турнирная сетка

Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 15 ноября, турнирная сетка
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В пятницу, 15 ноября, продолжился Итоговый турнир ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. В шестой игровой день прошли матчи группы Джона Ньюкомба. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба. 15 ноября, результаты:

  • Александр Зверев (Германия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 7:6 (7:5), 6:4;
  • Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Андрей Рублёв (Россия, 8) — 6:4, 5:7, 6:2.
Календарь Итогового турнира ATP - 2024

По итогам группового этапа из данного квартета в полуфинал вышли Александр Зверев и Каспер Рууд. За места в финале они поборются с американцем Тейлором Фрицем и итальянцем Янником Синнером соответственно.

Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
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