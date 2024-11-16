Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 15 ноября, турнирная сетка

В пятницу, 15 ноября, продолжился Итоговый турнир ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. В шестой игровой день прошли матчи группы Джона Ньюкомба. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба. 15 ноября, результаты:

Александр Зверев (Германия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 3) — 7:6 (7:5), 6:4;

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Андрей Рублёв (Россия, 8) — 6:4, 5:7, 6:2.

По итогам группового этапа из данного квартета в полуфинал вышли Александр Зверев и Каспер Рууд. За места в финале они поборются с американцем Тейлором Фрицем и итальянцем Янником Синнером соответственно.