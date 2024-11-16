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Сборная Великобритании победила Германию в 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Великобритании победила Германию в 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг
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Сборная Великобритании вышла в четвертьфинал женского командного турнира Кубок Билли Джин Кинг. В 1/8 финала британские теннисистки оказались сильнее представительниц Германии — 2-0.

В первой игре в рамках матча Великобритания — Германия Эмма Радукану в двух сетах обыграла Юле Нимайер — 6:4, 6:4. Во второй встрече Кэти Бултер оказалась сильнее Лауры Зигемунд — 6:1, 6:2. Парная встреча Анна-Лена Фридзам/Татьяна Мария (Германия) — Оливия Николлс/Хитер Уотсон (Великобритания) была отменена.

В 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг cборная Великобритании встретится с командой Канады, из-за высокого посева освобождённой от матча в 1/8 финала.

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