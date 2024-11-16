«Рублёв, моя мама обожает тебя». Юный болельщик поддержал Андрея в матче с Руудом

Юный болельщик поддержал восьмую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с норвежцем Каспером Руудом (4:6, 7:5, 2:6) в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024. Мальчик держал в руках плакат, на котором было написано: «Рублёв, моя мама обожает тебя» и нарисовано сердце.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, россиянин потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после проигранного первого сета в матче с Руудом.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.