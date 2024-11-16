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Андрей Рублёв высказался о своём участии на Итоговом турнире ATP

Андрей Рублёв высказался о своём участии на Итоговом турнире ATP
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём участии на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Две недели назад я бы сказал, что мне было бы достаточно просто отобраться на Итоговый. Я сыграл три неплохих матча с правильным рассудком. Думаю, мне это поможет быть с таким настроем в большинстве своих матчей», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, россиянин потерял потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после проигранного первого сета в матче с Руудом.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

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