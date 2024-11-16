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Рублёв прокомментировал своё поражение в матче с Руудом

Рублёв прокомментировал своё поражение в матче с Руудом
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал своё поражение в матче Итогового турнира ATP — 2024 с норвежцем Каспером Руудом.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:40 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 2
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Три раза я проиграл Рууду здесь. Я не знаю, почему так. Логичнее было бы проиграть ему на грунте.

Я знал, что мне надо побеждать с разницей +6 геймов. Но со скоростью этого корта это почти невозможно. Я пытался просто сыграть хороший матч, выиграть. Потому это 200 очков», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, россиянин потерял потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после проигранного первого сета в матче с Руудом.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

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