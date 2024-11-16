Андрей Рублёв подвёл итоги сезона

Российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги завершившегося для него сезона. Россиянин закончил сезон на восьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Очень тяжёлый сезон, но я закончил его восьмым. Чтобы все такие тяжёлые сезоны так заканчивались. Нужно понимать реальность и быть позитивным. Нужно быть за это благодарным. Многие игроки, которые провели крутой сезон, 11-е или 12-е», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Рублёв потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после проигранного первого сета в матче с норвежцем Руудом. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Андрей Рублёв обратился к себе 12-летнему: