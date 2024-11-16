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Андрей Рублёв рассказал, ощутил ли он выгорание по ходу сезона

Андрей Рублёв рассказал, ощутил ли он выгорание по ходу сезона
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, ощутил ли он эмоциональное выгорание по ходу сезона.

«Ощутил ли я выгорание? Выгорание бывает и в течение сезона. Меня, например, летом полностью накрыло во время и после Уимблдона. У нас не настолько велики паузы. Нет такого, что ты полгода играешь, а потом четыре месяца отдыхаешь. Мы не чувствуем, что год заканчивается. Уже через месяц лететь в Австралию. Когда ты начинаешь сезон, ты уже уставший», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Рублёв потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после проигранного первого сета в матче с норвежцем Руудом и завершил сезон. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

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