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Андрей Рублёв заявил о желании изменить свою игру

Андрей Рублёв заявил о желании изменить свою игру
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что будет менять свой тренировочный процесс.

«В тренировках будет много изменений, буду пробовать разные ракетки, хочу в них много чего поменять, игру будем менять», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Рублёв потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после проигранного первого сета в матче с норвежцем Руудом и завершил сезон. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

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