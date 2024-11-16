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Рублёв объяснил своё неудачное выступление на Итоговом турнире ATP

Рублёв объяснил своё неудачное выступление на Итоговом турнире ATP
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал своё неудачное выступление на Итоговом турнире ATP — 2024.

«Все брейки случились по моей глупости. Ничего сверхъестественного не было. Где-то двойную дал, где-то мяч не забил, там даже розыгрышей не было. Они (соперники) даже ничего не сделали для брейка. Все вопросы ко мне. По приёму согласен. Дело и в нём, и в таких вот моментах. Я позволил себе много плохих розыгрышей. Мне предстоит большая интересная работа», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Рублёв потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP — 2024 после проигранного первого сета в матче с норвежцем Руудом и завершил сезон. Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

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