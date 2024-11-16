Итоговый турнир ATP — 2024: расписание матчей 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 в Турине (Италия) пройдут полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2024, 16 ноября. Расписание полуфиналов:

16:30 мск. Александр Зверев (Германия) — Тейлор Фриц (США);

22:30 мск. Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.