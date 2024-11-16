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Александр Зверев — Тейлор Фриц: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового турнира

Александр Зверев — Тейлор Фриц: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового турнира
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Сегодня, 16 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 в Турине состоятся полуфинальные матчи. Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встретится с американцем Тейлором Фрицем, который занимает пятую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Зверева с Фрицем, которая начнётся не ранее 16:30 мск.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Зверев и Фриц провели между собой 11 матчей на соревнованиях различного уровня. Счёт личных встреч 6-5 в пользу американца.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.

Турнирная сетка Итогового чемпионата ATP
Календарь Итогового чемпионата ATP
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