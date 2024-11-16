Александр Зверев — Тейлор Фриц: история личных встреч перед полуфиналом Итогового турнира

Сегодня, 16 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 в Турине состоятся полуфинальные матчи. Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев встретится с американцем Тейлором Фрицем, который занимает пятую строчку рейтинга ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 16:30 мск.
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Зверев и Фриц провели между собой 11 матчей на соревнованиях различного уровня. Счёт личных встреч 6-5 в пользу американца. Последние три игры между ними закончились победой Фрица.
Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.
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