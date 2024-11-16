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Андрей Рублёв четвёртый раз в карьере не смог выйти из группы на Итоговом турнире ATP

Андрей Рублёв четвёртый раз в карьере не смог выйти из группы на Итоговом турнире ATP
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв четвёртый раз в карьере не смог выйти из группы на Итоговом чемпионате ATP. В пятницу, 15 ноября, он потерпел третье поражение на Итоговом чемпионате ATP — 2024 в Турине, уступив в заключительном матче группового этапа норвежцу Касперу Рууду (4:6, 7:5, 2:6), и завершил выступление на турнире.

Россиянин последний раз выходил из группы на Итоговом чемпионате в 2022 году. В полуфинале он уступил Рууду со счётом 2:6, 4:6.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Его действующим чемпионом является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

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