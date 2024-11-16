«Команда мечты и мои любимки». Сестра Даниила Медведева выложила семейное фото

Юлия Турчанинова, сестра российского теннисиста четвёртой ракетки мира Даниила Медведева, разместила семейное фото в своём аккаунте в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Юлии Турчаниновой
«Команда мечты и мои любимки. Мама, папа и младший брат», — подписала фото Турчанинова.
Медведев родился в многодетной семье и стал третьим ребёнком после двух сестёр. Юлия старше брата на 12 лет, а Елена на восемь.
Напомним, 14 ноября Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP, уступив первой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6, и завершил выступления в сезоне-2024. Россиянин сообщил, что проведёт отпуск на юге Франции.