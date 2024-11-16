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Елена Рыбакина уверенно победила теннисистку из Южной Кореи в матче Кубка Билли Джин Кинг

Елена Рыбакина уверенно победила теннисистку из Южной Кореи в матче Кубка Билли Джин Кинг
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Шестая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина победила Пак Со Юн из Южной Кореи в матче Мировой группы 2 командного турнира Кубка Билли Джин Кинг. Игра закончилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу казахстанской спортсменки.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Рыбакина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы два эйса, одна двойная ошибка и один выигранный брейк-пойнт из двух.

Сборные Казахстана и Южной Кореи ведут борьбу за право в следующем сезоне играть в квалификационном турнире Мировой группы 1 Кубка Билли Джин Кинг.

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