Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового турнира

Янник Синнер — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового турнира
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 в Турине состоятся полуфинальные матчи. Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с седьмым номером мирового рейтинга норвежцем Каспером Руудом.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 22:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Синнера с Руудом, которая начнётся не ранее 22:30 мск.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Синнера. Обе победы Янник одержал в Вене — в первом круге в 2020-м и в четвертьфинале год спустя.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
Материалы по теме
Андрей Рублёв четвёртый раз в карьере не смог выйти из группы на Итоговом турнире ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android