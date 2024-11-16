Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Каспер Рууд: история личных встреч перед полуфиналом Итогового турнира

Янник Синнер — Каспер Рууд: история личных встреч перед полуфиналом Итогового турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 в Турине состоятся полуфинальные матчи. Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с седьмым номером мирового рейтинга норвежцем Каспером Руудом.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 22:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:30 мск.

Теннисисты провели между собой два матча. Счёт встреч — 2-0 в пользу итальянца. Он оказался сильнее на турнире категории ATP-250 в Вене (Австрия) в 2020 году в первом круге со счётом 7:6 (7:2), 6:3 и в 2021-м в четвертьфинале со счётом 7:5, 6:1.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
Материалы по теме
Фриц победил Зверева в 1/2 финала Итогового ATP! А Синнер и Рууд ждут матча. LIVE!
Live
Фриц победил Зверева в 1/2 финала Итогового ATP! А Синнер и Рууд ждут матча. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android