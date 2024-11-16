Янник Синнер — Каспер Рууд: история личных встреч перед полуфиналом Итогового турнира

Сегодня, 16 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 в Турине состоятся полуфинальные матчи. Первая ракетка мира Янник Синнер встретится с седьмым номером мирового рейтинга норвежцем Каспером Руудом.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:30 мск.
Теннисисты провели между собой два матча. Счёт встреч — 2-0 в пользу итальянца. Он оказался сильнее на турнире категории ATP-250 в Вене (Австрия) в 2020 году в первом круге со счётом 7:6 (7:2), 6:3 и в 2021-м в четвертьфинале со счётом 7:5, 6:1.
Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.
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