Тейлор Фриц вышел в финал Итогового турнира ATP, обыграв Александра Зверева

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в финал Итогового турнира ATP — 2024. В полуфинале он обыграл вторую ракетку мира немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Фриц 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Зверева 10 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.