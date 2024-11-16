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На Итоговом турнире ATP — 2024 будет новый чемпион

На Итоговом турнире ATP — 2024 будет новый чемпион
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Победителем Итогового турнира ATP — 2024 станет теннисист, который ранее не выигрывал это соревнование. Это стало известно по итогам полуфинального матча между второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым и пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. Матч теннисистов завершился со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу американца. Зверев был единственным полуфиналистом этого года, кто раньше выигрывал чемпионат.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 16:40 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 3
6 		3 7 7
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Далее Тейлор Фриц встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и норвежцем Каспером Руудом, занимающим седьмое место в рейтинге.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
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