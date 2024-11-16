На Итоговом турнире ATP — 2024 будет новый чемпион

Победителем Итогового турнира ATP — 2024 станет теннисист, который ранее не выигрывал это соревнование. Это стало известно по итогам полуфинального матча между второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым и пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. Матч теннисистов завершился со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу американца. Зверев был единственным полуфиналистом этого года, кто раньше выигрывал чемпионат.
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Далее Тейлор Фриц встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и норвежцем Каспером Руудом, занимающим седьмое место в рейтинге.
Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.
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