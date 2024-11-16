Фриц повторил достижение Агасси, выйдя в финал Итогового турнира и US Open в одном сезоне

Пятая ракетка мира теннисист Тейлор Фриц стал первым американцем, вышедшим в финал Итогового чемпионата ATP и Открытого чемпионата США в одном сезоне после Андре Агасси в 1999 году. Сегодня, 16 ноября, в полуфинале Фриц обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

В финале Итогового американец встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и седьмым номером мирового рейтинга норвежцем Каспером Руудом. На US Open — 2024 американец в финальном матче уступил Синнеру. Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.