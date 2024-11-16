Тейлор Фриц повторил достижение Давыденко и Маррея, выйдя в финал Итогового турнира ATP
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц с 1990 года стал третьим игроком в возрасте 27 лет и старше, кто впервые вышел в финал Итогового турнира ATP. До этого таким достижением могли похвастаться россиянин Николай Давыденко в 2008 году, а также британец Энди Маррей в 2016 году.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 16:40 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
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5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Сегодня, 16 ноября, Тейлор Фриц в полуфинале Итогового обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). В финале Фриц встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия). Американец также стал первым представителем США после Андре Агасси в 1999 году, кто вышел в финал Итогового турнира ATP и US Open в одном сезоне.
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