Тейлор Фриц повторил достижение Давыденко и Маррея, выйдя в финал Итогового турнира ATP

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц с 1990 года стал третьим игроком в возрасте 27 лет и старше, кто впервые вышел в финал Итогового турнира ATP. До этого таким достижением могли похвастаться россиянин Николай Давыденко в 2008 году, а также британец Энди Маррей в 2016 году.

Сегодня, 16 ноября, Тейлор Фриц в полуфинале Итогового обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). В финале Фриц встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия). Американец также стал первым представителем США после Андре Агасси в 1999 году, кто вышел в финал Итогового турнира ATP и US Open в одном сезоне.