Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — первый американец, вышедший в финал Итогового турнира после Джеймса Блэйка

Тейлор Фриц — первый американец, вышедший в финал Итогового турнира после Джеймса Блэйка
Комментарии

Пятая ракетка мира теннисист Тейлор Фриц стал первым представителем США, кто вышел в финал Итогового турнира ATP, после Джеймса Блэйка в 2006 году. Сегодня, 16 ноября, Фриц в полуфинале обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 16:40 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 3
6 		3 7 7
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Тейлор Фриц также стал первым американцем, который вышел в финал US Open и Итогового турнира ATP в один сезон с 1999 года. Тогда это удалось сделать Андре Агасси.

В финале Итогового он встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и норвежцем Каспером Руудом, занимающим седьмое место в рейтинге. В обновлённом рейтинге ATP Тейлор займёт четвёртую строчку, обойдя россиянина Даниила Медведева.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
Материалы по теме
Фриц не пустил Зверева в финал Итогового ATP. На турнире будет новый чемпион
Фриц не пустил Зверева в финал Итогового ATP. На турнире будет новый чемпион
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android