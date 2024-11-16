Тейлор Фриц — первый американец, вышедший в финал Итогового турнира после Джеймса Блэйка

Пятая ракетка мира теннисист Тейлор Фриц стал первым представителем США, кто вышел в финал Итогового турнира ATP, после Джеймса Блэйка в 2006 году. Сегодня, 16 ноября, Фриц в полуфинале обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

Тейлор Фриц также стал первым американцем, который вышел в финал US Open и Итогового турнира ATP в один сезон с 1999 года. Тогда это удалось сделать Андре Агасси.

В финале Итогового он встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и норвежцем Каспером Руудом, занимающим седьмое место в рейтинге. В обновлённом рейтинге ATP Тейлор займёт четвёртую строчку, обойдя россиянина Даниила Медведева.