Медведев потеряет одну позицию в рейтинге ATP после выхода Фрица в финал Итогового турнира

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опустится на одну строчку ниже в рейтинге ATP с понедельника 18 ноября. Это стало известно после того, как пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева и вышел в финал Итогового турнира ATP — 2024. Американец займёт место россиянина в рейтинге.

В финале Тейлор Фриц встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и седьмым номером рейтинга Каспером Руудом. Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.