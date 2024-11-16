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Медведев потеряет одну позицию в рейтинге ATP после выхода Фрица в финал Итогового турнира

Медведев потеряет одну позицию в рейтинге ATP после выхода Фрица в финал Итогового турнира
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опустится на одну строчку ниже в рейтинге ATP с понедельника 18 ноября. Это стало известно после того, как пятая ракетка мира американец Тейлор Фриц обыграл вторую ракетку мира немца Александра Зверева и вышел в финал Итогового турнира ATP — 2024. Американец займёт место россиянина в рейтинге.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 16:40 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 3
6 		3 7 7
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В финале Тейлор Фриц встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и седьмым номером рейтинга Каспером Руудом. Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
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