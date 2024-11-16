Тейлор Фриц высказался о матче с Александром Зверевым в 1/2 финала Итогового турнира

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал полуфинальный матч Итогового турнира ATP со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

«Мне казалось, что провёл почти идеальный первый сет, но всё может так быстро измениться, когда ты играешь с таким человеком, как Саша. В третьем сете было сложно. Когда пытался действовать агрессивно, мне казалось, что это мало что даёт. В конце я просто сказал себе, что должен бороться и быть твёрдым, постарался как можно лучше заботиться о своей подаче и не давать ему абсолютно ничего с задней линии», — приводит слова Фрица официальный сайт ATP.

Далее Тейлор Фриц встретится с победителем матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и норвежцем Каспером Руудом, занимающим седьмое место в рейтинге.