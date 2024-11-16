Видео: Карлос Алькарас прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прибыл в Малагу (Испания), где с 19 по 24 ноября пройдёт финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024.

В состав сборной Испании в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024 вошли Карлос Алькарас, Роберто Баутиста-Агут (46-я ракетка мира), Рафаэль Надаль (155), Пабло Карреньо-Буста (201), а также специалист парного разряда Марсель Гранольерс.

На Итоговом турнире ATP — 2024 Карлос Алькарас не смог выйти из группы. Он проиграл два матча — норвежцу Касперу Рууду на старте соревнований и немцу Александру Звереву. Единственную победу на турнире Карлос одержал над россиянином Андреем Рублёвым.