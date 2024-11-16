«Очень обидно». Зверев — о поражении в матче с Фрицем на Итоговом турнире ATP

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинальном матче с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем на Итоговом турнира ATP — 2024.
«Здесь думал, что, если честно, второй и третий сеты провёл лучше, чем он. В третьем сете я вообще не использовал свои шансы. Мне кажется, что у меня их было более чем достаточно. Тай-брейк провёл на уровне ниже среднего, хотя в целом в третьем сете играл хорошо.
Мне некомфортно играть против него, его удар справа значительно улучшился, а его стиль игры не очень сочетается с моим. Честно говоря, это поражение очень обидно, но это был отличный сезон», — сказал Зверев на пресс-конференции.
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Матч Зверева и Фрица завершился со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу американца. Далее он встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).
- 16 ноября 2024
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