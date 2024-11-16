Зверев высказался о неудобных игроках, упомянув Медведева, Синнера, Алькараса и Фрица

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что для него и третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса неудобными игроками являются совершенно противоположные теннисисты.

«Говорил об этом с Карлосом Алькарасом, что забавно. У нас довольно хорошие отношения, довольно хорошая дружба. Забавно, что его очень удобные соперники — полная противоположность мне. Его неудобные соперники — полная противоположность мне. Забавно, как складываются отношения в теннисе.

Для него, думаю, одни из самых удобных соперников — это Даниил Медведев и Тейлор Фриц. Для меня же всё с точностью до наоборот. Ему очень не нравится играть с такими крупными игроками, как Янник Синнер. Он великий игрок, наверняка №1 в мире, но я всё равно получаю удовольствие от игры с ним.

Думаю, что этот матч будет больнее, потому что, как уже сказал, играл на достойном уровне, и в третьем сете у меня было больше шансов. Чувствовал, что статистически и в плане ударов мой уровень, возможно, был выше», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Александр Зверев в полуфинале Итогового турнира ATP — 2024 уступил Тейлору Фрицу со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (3:7).