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Определились финалисты Итогового чемпионата ATP — 2024 в парном разряде

Определились финалисты Итогового чемпионата ATP — 2024 в парном разряде
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Сегодня, 16 ноября, завершились полуфинальные матчи на Итоговом чемпионате ATP — 2024 в парном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами турнира.

Итоговый турнир ATP — 2024. Парный разряд. Финал:

  • Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия) — Кевин Кравиц (Германия)/Тим Пюц (Германия)

Итоговый чемпионат ATP — 2024 в парном разряде проходит с 10 по 17 ноября в итальянском Турине. Действующими чемпионами турнира являются американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери, которые в прошлогоднем финале обыграли дуэт испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:3, 6:4.

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