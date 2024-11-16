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Рафаэль Надаль и Билли Джин Кинг встретились в Малаге

Рафаэль Надаль и Билли Джин Кинг встретились в Малаге
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль встретился с экс первой ракеткой мира американкой Билли Джин Кинг в Малаге, (Испания) где на следующей неделе пройдёт финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024.

«Так приятно провести немного времени с 22-кратным победителем турниров „Большого шлема“ Рафаэлем Надалем пока он готовится к Кубку Дэвиса — последнему официальному событию в его невероятной карьере», — написала Билли Джин Кинг в социальных сетях.

Фото: ATP Tour

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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