Рафаэль Надаль и Билли Джин Кинг встретились в Малаге

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль встретился с экс первой ракеткой мира американкой Билли Джин Кинг в Малаге, (Испания) где на следующей неделе пройдёт финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024.

«Так приятно провести немного времени с 22-кратным победителем турниров „Большого шлема“ Рафаэлем Надалем пока он готовится к Кубку Дэвиса — последнему официальному событию в его невероятной карьере», — написала Билли Джин Кинг в социальных сетях.

Фото: ATP Tour

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).