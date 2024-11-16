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Янник Синнер стал вторым финалистом Итогового турнира ATP — 2024, обыграв Каспера Рууда

Янник Синнер стал вторым финалистом Итогового турнира ATP — 2024, обыграв Каспера Рууда
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира ATP — 2024. В полуфинале он обыграл седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:1, 6:2.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 22:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Синнер восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рууда один эйс, ни одной двойной ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

В финале Синнер сразится с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в 1/2 финала обошёл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
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