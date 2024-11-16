Янник Синнер стал вторым финалистом Итогового турнира ATP — 2024, обыграв Каспера Рууда

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира ATP — 2024. В полуфинале он обыграл седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:1, 6:2.
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Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Синнер восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рууда один эйс, ни одной двойной ошибки и два заработанных брейк-пойнта.
В финале Синнер сразится с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем, который в 1/2 финала обошёл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).
Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.
- 16 ноября 2024
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