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Синнер — самый молодой игрок, вышедший в финал Итогового турнира 2 раза подряд с 2002 года

Синнер — самый молодой игрок, вышедший в финал Итогового турнира 2 раза подряд с 2002 года
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Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком, который дважды подряд выходил в финал Итогового турнира ATP. Ранее таким достижением мог похвастаться австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт (2001-2002).

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 22:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

В субботу, 16 ноября, Янник Синнер в полуфинале обыграл седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:1, 6:2. В финале итальянец встретится с американцем Тейлором Фрицем, который в 1/2 финала обошёл немца Александра Зверева.

Впервые Синнер вышел в финал Итогового в 2023 году. Тогда он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 6:3.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
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