Синнер — самый молодой игрок, вышедший в финал Итогового турнира 2 раза подряд с 2002 года

Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал самым молодым игроком, который дважды подряд выходил в финал Итогового турнира ATP. Ранее таким достижением мог похвастаться австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт (2001-2002).

В субботу, 16 ноября, Янник Синнер в полуфинале обыграл седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:1, 6:2. В финале итальянец встретится с американцем Тейлором Фрицем, который в 1/2 финала обошёл немца Александра Зверева.

Впервые Синнер вышел в финал Итогового в 2023 году. Тогда он уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счётом 6:3, 6:3.