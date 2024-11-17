Синнер — самый молодой игрок, вышедший в финал AO, US Open и Итогового турнира в один год
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Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер с тех пор, как в 1988 году Открытый чемпионат Австралии перешёл на хард, стал самым молодым игроком, который вышел в финал Australian Open, US Open и Итогового турнира ATP в одном сезоне.
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 22:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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7
Каспер Рууд
К. Рууд
В субботу, 16 ноября, Янник Синнер в 1/2 финала обыграл седьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:1, 6:3. В финале он сразится с американцем Тейлором Фрицем, которого итальянец обошёл в финале US Open — 2024 со счётом 6:3, 6:4, 7:5. На Открытом чемпионате Австралии Синнер также стал чемпионом, победив россиянина Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).
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