«Всё может случиться». Синнер — о предстоящем финале с Фрицем на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в финал Итогового турнира ATP — 2024 и предстоящую встречу с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.
«Очень похожие обстоятельства и моменты, потому что мы играли уже на стадии круговой стадии. Теперь снова финал. Просто постараюсь сыграть завтра как можно лучше. Всё может случиться. Счастлив вернуться сюда. С прошлого года и по сей день чувствую, что у меня больше опыта и я вырос как игрок. Надеюсь, завтра будет хороший день. Если же нет, то это всё равно была очень позитивная неделя, и это был очень позитивный год», — сказал Синнер в интервью на корте.
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Напомним, Янник Синнер и Тейлор Фриц на Итоговом турнире ATP попали в группу Илие Настасе. В полуфинал итальянец вышел с первого места, а американец — со второго. Счёт личных встреч теннисистов — 3-1 в пользу Янника.
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