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«Всё может случиться». Синнер — о предстоящем финале с Фрицем на Итоговом турнире ATP

«Всё может случиться». Синнер — о предстоящем финале с Фрицем на Итоговом турнире ATP
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в финал Итогового турнира ATP — 2024 и предстоящую встречу с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.

«Очень похожие обстоятельства и моменты, потому что мы играли уже на стадии круговой стадии. Теперь снова финал. Просто постараюсь сыграть завтра как можно лучше. Всё может случиться. Счастлив вернуться сюда. С прошлого года и по сей день чувствую, что у меня больше опыта и я вырос как игрок. Надеюсь, завтра будет хороший день. Если же нет, то это всё равно была очень позитивная неделя, и это был очень позитивный год», — сказал Синнер в интервью на корте.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 22:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Напомним, Янник Синнер и Тейлор Фриц на Итоговом турнире ATP попали в группу Илие Настасе. В полуфинал итальянец вышел с первого места, а американец — со второго. Счёт личных встреч теннисистов — 3-1 в пользу Янника.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
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