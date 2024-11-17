Определились финалисты Итогового турнира ATP — 2024 в Турине
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В субботу, 16 ноября, завершились полуфинальные матчи Итогового турнира ATP — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парой теннисистов, которые сразятся за титул соревнований.
Теннис. Итоговый чемпионат ATP — 2024. Финал:
- Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фриц (США, 5)
Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
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5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Счёт личных встреч Синнера и Фрица 3-1 в пользу итальянца. Он оказался сильнее на групповом этапе Итогового в этом году со счётом 6:4, 6:4, в финале US Open — 2024 (6:3, 6:4, 7:5) и в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе — 2023 (6:4, 4:6, 6:4).
Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.
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