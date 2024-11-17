Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 16 ноября

В субботу, 16 ноября, завершились полуфиналы Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в Турине (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2024. Результаты 16 ноября:

Тейлор Фриц (США, 5) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3);

Янник Синнер (Италия, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — 6:1, 6:2.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.