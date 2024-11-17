Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 16 ноября

Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 16 ноября
Комментарии

В субботу, 16 ноября, завершились полуфиналы Итогового турнира ATP — 2024, который проходит в Турине (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2024. Результаты 16 ноября:

  • Тейлор Фриц (США, 5) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3);
  • Янник Синнер (Италия, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — 6:1, 6:2.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он в двух сетах обыграл Янника Синнера — 6:3, 6:3.

Календарь Итогового турнира ATP
Таблица Итогового турнира ATP
Материалы по теме
Синнер второй год подряд ворвался в финал Итогового. В плей-офф он за час разгромил Рууда
Синнер второй год подряд ворвался в финал Итогового. В плей-офф он за час разгромил Рууда
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android