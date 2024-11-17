Синнер вышел в финал Итогового турнира, Оливейра победил Чендлера в UFC. Главное к утру
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира ATP — 2024, в соглавном бою турнира UFC 309 бразилец Чарльз Оливейра единогласным решением судей победил представителя США Майкла Чендлера, четыре очка российских игроков Матвея Мичкова и Егора Замулы помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Янник Синнер стал вторым финалистом Итогового турнира ATP — 2024, обыграв Каспера Рууда.
- Чарльз Оливейра единогласным решением одолел Майкла Чендлера на UFC 309.
- Четыре очка Мичкова и Замулы помогли «Филадельфии» победить «Баффало».
- Сборная Грузии сыграла вничью с Украиной в матче Лиги наций.
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