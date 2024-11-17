Синнер вышел в финал Итогового турнира, Оливейра победил Чендлера в UFC. Главное к утру

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира ATP — 2024, в соглавном бою турнира UFC 309 бразилец Чарльз Оливейра единогласным решением судей победил представителя США Майкла Чендлера, четыре очка российских игроков Матвея Мичкова и Егора Замулы помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».