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17 ноября главные новости спорта, результаты Лиги наций, футбол, теннис, результаты НХЛ, результаты НБА, UFC, бокс

Синнер вышел в финал Итогового турнира, Оливейра победил Чендлера в UFC. Главное к утру
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Итогового турнира ATP — 2024, в соглавном бою турнира UFC 309 бразилец Чарльз Оливейра единогласным решением судей победил представителя США Майкла Чендлера, четыре очка российских игроков Матвея Мичкова и Егора Замулы помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Янник Синнер стал вторым финалистом Итогового турнира ATP — 2024, обыграв Каспера Рууда.
  2. Чарльз Оливейра единогласным решением одолел Майкла Чендлера на UFC 309.
  3. Четыре очка Мичкова и Замулы помогли «Филадельфии» победить «Баффало».
  4. Сборная Грузии сыграла вничью с Украиной в матче Лиги наций.
  5. «Флорида» разгромила «Виннипег», нанеся ему 2-е поражение кряду. У Бобровского — шат-аут.
  6. Молодёжная сборная России вдевятером разгромила «Ботафого» U23.
  7. Майк Тайсон выступил с заявлением насчёт поражения в поединке с Джейком Полом.
  8. Капризов обогнал Овечкина и вышел на 1-е место в списке снайперов сезона НХЛ среди россиян.
  9. Германия разгромила Боснию и Герцеговину со счётом 7:0 в матче Лиги наций
  10. Команда Дёмина разгромила соперника с разницей в 24 очка в NCAA, Егор набрал 16 очков.
  11. «Тампа» победила «Нью-Джерси», Кучеров отдал два ассиста, у Василевского — шат-аут.
  12. Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 16 ноября.
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