Швёнтек и Кава принесли победу Польше в матче с Чехией в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг

Польские теннисистки Ига Швёнтек и Катажина Кава обыграли дуэт из Чехии Мари Боузкова/Катержина Синякова со счётом 6:2, 6:4 и принесли своей сборной победное очко в матче 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг (2-1).

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Оба дуэта ни разу не подали навылет. Швёнтек и Кава допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету их соперниц две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из пяти.

В первой игре противостояния Польша — Чехия Магдалена Френх обыграла Мари Боузкову (1:6, 6:4, 4:6), после чего Швёнтек сравняла счёт в серии, обыграв Линду Носкову в трёх сетах (7:6 (7:4), 4:6, 7:5).

В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Польши сыграет с командой Италии.