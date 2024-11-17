Швёнтек и Кава принесли победу Польше в матче с Чехией в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг
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Польские теннисистки Ига Швёнтек и Катажина Кава обыграли дуэт из Чехии Мари Боузкова/Катержина Синякова со счётом 6:2, 6:4 и принесли своей сборной победное очко в матче 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг (2-1).
Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/4 финала
17 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Катажина Кава
Ига Швёнтек
К. Кава И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Мари Боузкова
Катержина Синякова
М. Боузкова К. Синякова
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Оба дуэта ни разу не подали навылет. Швёнтек и Кава допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету их соперниц две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из пяти.
В первой игре противостояния Польша — Чехия Магдалена Френх обыграла Мари Боузкову (1:6, 6:4, 4:6), после чего Швёнтек сравняла счёт в серии, обыграв Линду Носкову в трёх сетах (7:6 (7:4), 4:6, 7:5).
В полуфинале Кубка Билли Джин Кинг сборная Польши сыграет с командой Италии.
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