Янник Синнер одержал 69-ю победу в сезоне и сравнялся со Зверевым

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 69-ю победу в нынешнем сезоне. Вчера, 16 ноября, он вышел в финал Итогового турнира ATP — 2024, обыграв норвежца Каспера Рууда (6:1, 6:2).

Синнер разделяет лидерство по количеству побед в сезоне с немцем Александром Зверевым, который занимает вторую строчку мирового рейтинга. Зверев проиграл в полуфинале Итогового турнира американцу Тейлору Фрицу, поэтому итальянец в случае победы в решающем матче станет единоличным лидером.

Финал Итогового чемпионата ATP — 2024 Синнер — Фриц пройдёт сегодня, 17 ноября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало которой запланировано на 20:00 мск.