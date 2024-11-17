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Янник Синнер одержал 69-ю победу в сезоне и сравнялся со Зверевым

Янник Синнер одержал 69-ю победу в сезоне и сравнялся со Зверевым
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 69-ю победу в нынешнем сезоне. Вчера, 16 ноября, он вышел в финал Итогового турнира ATP — 2024, обыграв норвежца Каспера Рууда (6:1, 6:2).

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 22:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Синнер разделяет лидерство по количеству побед в сезоне с немцем Александром Зверевым, который занимает вторую строчку мирового рейтинга. Зверев проиграл в полуфинале Итогового турнира американцу Тейлору Фрицу, поэтому итальянец в случае победы в решающем матче станет единоличным лидером.

Финал Итогового чемпионата ATP — 2024 Синнер — Фриц пройдёт сегодня, 17 ноября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, начало которой запланировано на 20:00 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
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