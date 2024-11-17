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Рууд — о Синнере: восхищаюсь Янником как игроком. Мне есть чему у него поучиться

Рууд — о Синнере: восхищаюсь Янником как игроком. Мне есть чему у него поучиться
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об игре лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Напомним, в субботу, 16 ноября, норвежец проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP — 2024 (1:6, 2:6).

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 22:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Я не играл с ним три года. В его игре улучшилось всё. Он улучшил каждый аспект, даже по сравнению с концом прошлого года. За этим действительно здорово наблюдать, но сложно играть. Очень восхищаюсь Янником как игроком. Как человек он очень серьёзно относится к тому, что он делает. Да, это вдохновляет. Несмотря на то что он моложе меня, мне есть чему у него поучиться», — сказал Рууд на пресс-конференции.

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