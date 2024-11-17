Рууд — об игре Синнера и Джоковича: Янник бьёт быстрее, чем Новак, и не даёт дышать

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд заявил, что стили игры итальянца Янника Синнера и серба Новака Джоковича непохожи.

— Можем ли мы сравнить этого Янника с Джоковичем, с которым вы играли в прошлом?

— Нет, не думаю, потому что они играют в разный теннис. Вероятно, по телевизору кажется, что их игра похожа, но Янник бьёт быстрее, чем Новак. Он не даёт вам дышать. С Новаком можно держаться в розыгрышах. Не скажу, что легче играть с Новаком, потому что он лучший в истории. По крайней мере, с Новаком вы можете играть больше розыгрышей и не бояться, что он пробьёт бомбу по линии или кроссом.

Я не люблю сравнивать игроков, потому что у каждого свой стиль. Вы не понимаете, насколько быстро играет Янник, пока не посмотрите его игру вживую и не будете там, на стадионе. По телевизору несправедливо оценивать скорость, — сказал Рууд на пресс-конференции.