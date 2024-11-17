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Джим Курье: в следующем году Джокович может оказаться одной ногой за дверью ATP-тура

Джим Курье: в следующем году Джокович может оказаться одной ногой за дверью ATP-тура
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Бывший теннисист экс первая ракетка мира американец Джим Курье высказался о перспективах 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в следующем сезоне.

«Следующий год будет очень показательным. Я думаю, что по-настоящему показательным будет то, сменит ли он тренера в своей команде в межсезонье и приедет ли в Австралию с новой идеей. Если он этого не сделает, то, возможно, будет уже одной ногой за дверью ATP-тура. Если он это сделает и в его команде появится свежая кровь, тогда я был бы настроен оптимистично по отношению к его перспективам.

В этом году был, безусловно, важный момент, когда Новак расстался с Иванишевичем в начале сезона. После этого он казался незаинтересованным в некоторых турнирах, в которых он участвовал, что вполне объяснимо. Он сделал всё, что от него зависело, особенно если учесть, что он завоевал золотую медаль на ОИ», — сказал Курье в эфире подкаста Tennis Channel.

В этом сезоне 37-летний Новак Джокович не выиграл ни одного титула на турнирах категории ATP.

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